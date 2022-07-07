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На трансляції УПЛ є кілька претендентів

Виконавчий директор ліги обіцяє, що якість не повинна впасти через війну в країні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:20
На трансляції УПЛ є кілька претендентів
Фото - ФК Динамо Київ

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, як ідуть справи з трансляцією матчів наступного сезону.

Ми планували, що протягом сезону 2021/22 оголосимо тендер на продаж прав на телетрансляції матчів УПЛ. У лютому вже були добрі напрацювання, але, на жаль, війна зірвала всі плани та ділову активність. Сподіваюся, що нам вдасться зберегти напрацювання та провести згодом тендер із великим інтересом та добрими домовленостями.

Можу повідомити, що зараз є претендент на трансляцію матчів УПЛ, і не один. Наразі ми ведемо переговори щодо організації трансляцій. Однак є впевненість, що і в сезоні 2022/23, і наступних УПЛ транслюватиметься регулярно і на високому рівні.

У нас із нашими трансляторами завжди було порозуміння, ми завжди були готові до компромісів заради того, щоб трансляції проходили на гарному рівні. У додатках до нашого регламенту дуже чітко розписані всі вимоги, вони не є чимось надмірним чи нереальним. Тому навряд чи доведеться щось переглядати чи скасовувати.

До того ж не забуваймо, що в матчах УПЛ задіяні бригади VAR. Вони також мають свої чіткі вимоги до відеокартинки та організації матчів. Тому ми плануємо, що трансляції матчів сезону 2022/23 проходитимуть на гарному рівні.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко повідомив, де будуть проводитися матчі УПЛ.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Євген Дикий

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