На трансляції УПЛ є кілька претендентів

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Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, як ідуть справи з трансляцією матчів наступного сезону.

Можу повідомити, що зараз є претендент на трансляцію матчів УПЛ, і не один. Наразі ми ведемо переговори щодо організації трансляцій. Однак є впевненість, що і в сезоні 2022/23, і наступних УПЛ транслюватиметься регулярно і на високому рівні.

У нас із нашими трансляторами завжди було порозуміння, ми завжди були готові до компромісів заради того, щоб трансляції проходили на гарному рівні. У додатках до нашого регламенту дуже чітко розписані всі вимоги, вони не є чимось надмірним чи нереальним. Тому навряд чи доведеться щось переглядати чи скасовувати.

До того ж не забуваймо, що в матчах УПЛ задіяні бригади VAR. Вони також мають свої чіткі вимоги до відеокартинки та організації матчів. Тому ми плануємо, що трансляції матчів сезону 2022/23 проходитимуть на гарному рівні.