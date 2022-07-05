УПЛ стартує в 4 областях, можливий варіант із закордоном для учасників єврокубків
Презитент УАФ Андрій Павелко розкрив в ефірі програми «ЧИСТИЙ ПІДКАсТ» деталі проведення нового сезону української Прем'єр-ліги.
Старт УПЛ – Київ, Київська область, Львівська область, Закарпатська область, мабуть, Тернопільська. Це ті наші регіони, які мають багато можливостей по футбольній інфраструктурі.
Ми працюватимемо з усіма органами влади, щоб саме у цих регіонах, попередньо, розпочався чемпіонат. Цей список може розширений. Ми розуміємо, що це великий виклик.
Можливо, рішення для наших клубів, які є учасниками змагань UEFA, дати можливість, якщо два клуби змагаються у єврокубках, вони могли б в рамках чемпіонату, маючи можливість не повертатися після матчів єврокубків, зіграти свої очні матчі за кордоном, попередньо домовившись між собою та попередивши УПЛ.
Якщо клуб припиняє участь у єврокубках, то він не має такої можливості та грає лише в Україні. Всі наші клуби грають в Україні, але окремі ігри можуть за домовленістю бути за кордоном, якщо два клуби грають у єврокубках.
Раніше Павелко заявив, що старт чемпіонату України в День Незалежності був би символічним.
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