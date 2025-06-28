Головний тренер Полісся Руслан Ротань висловився щодо нічиєї у контрольному матчі проти братиславського Слована Кухаревича та Ігнатенка (1:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Дебютний матч? Я на це менше звертав увагу, бо більше хотілося, щоб наша ідея, те, над чим працювали з хлопцями в перші дні, вже було видно на полі. Дуже задоволений гравцями сьогодні – як для першого матчу, це дуже й дуже непогано, і цей момент мене справді радує.

Найбільше сподобалося, як команда несе ідею на поле, як розпізнає ситуації. Ми разом тільки десять днів, тож фізично не можемо ще показати топ-рівень, але я й не вимагав цього. Головне – розуміння, куди направити м’яч, де вільні зони. В першому таймі трохи не вистачало раціональності після відбору: коли витрачаєш багато сил, щоб відібрати м’яч, а потім одразу втрачаєш – це виснажує. Хотілося б більше контролю, щоб трохи відпочити з м’ячем. Але загалом я задоволений і грою, і ставленням. Спаринг якісний, суперник хороший.

Що стосується Гайдучика – моменти є, і це головне. Уже працюємо над тим, що треба підкоригувати у завершенні атак. Пояснюємо на теоріях, тренуємо. Це питання часу. Радує, що хлопці все схоплюють і викладаються на сто відсотків.

Щодо Лукаса та Назаренка ситуація така: у них триває відновлення. Назаренка зараз нічого не турбує, набирає форму. Сподіваємось, через десять днів він буде в загальній групі. Але якщо буде дискомфорт, тоді, звісно, обстеження. Ми тримаємо в голові обидва варіанти. Хочемо, щоб він якомога швидше повернувся й допомагав команді.

Загалом заплановано вісім спарингів. На мою думку, суперники хороші, і це дозволить нам якісно підготуватися до кваліфікації Ліги конференцій.