22-річний український захисник Ілля Забарний може змінити клубну прописку та залишити Борнмут цього літа.

Довгий час головним претендентом на гравця вважався ПСЖ, проте французький клуб тимчасово призупинив переговори, зосередившись на виступі у Клубному чемпіонаті світу-2025. Сторони так і не дійшли єдиної думки щодо трансферної суми.

До гонки за центрбека несподівано включився Ньюкасл, про це повідомило Еplindex.com. Керівництво англійського клубу розглядає Забарного як пріоритетний варіант для посилення оборони, випереджаючи у списку кандидатів Марка Гехі. Причина – доступніша ціна українця.

Минулого сезону Забарний провів за Борнмут 39 матчів у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює футболіста у 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося про два англійські гранди, які стали конкурентами ПСЖ в боротьбі за Забарного.