Новий тренер «Спеції» хоче зберегти Коваленка в команді

Хавбек «Аталанти» може знову вирушити в оренду

Віктор Коваленко / Фото - ФК Спеція

Півзахисник «Аталанти» Віктор Коваленко може продовжити виступи за «Спецію». Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

Увесь минулий сезон українець провів в оренді. За інформацією джерела, новий головний тренер Лука Готті хоче бачити хавбека в своїй команді.

При цьому «Аталанта» не проти розпрощатися з футболістом. Однак «Спецію» влаштовує виключно оренда.

У італійського клубу є конкурент з англійської Чемпіоншипа. Він здатний задовольнити апетити бергамасків.

Нагадаємо, «Спеція» звільнила наставника Тьяго Мотту, що зберіг для команди прописку в еліті.