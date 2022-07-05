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Новий тренер «Спеції» хоче зберегти Коваленка в команді

Хавбек «Аталанти» може знову вирушити в оренду
Футбол Серія А
08:28
Новий тренер «Спеції» хоче зберегти Коваленка в команді
Віктор Коваленко / Фото - ФК Спеція

Півзахисник «Аталанти» Віктор Коваленко може продовжити виступи за «Спецію». Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

Увесь минулий сезон українець провів в оренді. За інформацією джерела, новий головний тренер Лука Готті хоче бачити хавбека в своїй команді.

При цьому «Аталанта» не проти розпрощатися з футболістом. Однак «Спецію» влаштовує виключно оренда.

У італійського клубу є конкурент з англійської Чемпіоншипа. Він здатний задовольнити апетити бергамасків.

Нагадаємо, «Спеція» звільнила наставника Тьяго Мотту, що зберіг для команди прописку в еліті.

Сергій Стаднюк
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Віктор Коваленко Спеція Аталанта

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