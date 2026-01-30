Сергій Разумовський

У єврокубковому сезоні 2025/26 відбувся четвертий етап, після якого країни могли вилетіти з єврокубків безповоротно. Це спіткало, власне, ще п'ять Асоціації.

За підсумком кваліфікації єврокубків вилетіли наступні країни. Це Вельс, Грузія, Андорри, Чорногорії, Литва, Естонія, Ліхтенштейн, Фарерські острови, Молдова, Сан-Марино, Люксембург, Білорусь, Албанія, Латвія, Північна Ірландія

До списку невдах після загального етапу Ліги конференцій додалося ще п'ять країн: Ірландія, Мальта, Ісландія, Словаччина, Гібралтар. Стільки ж країн вилетіло після основного етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи: Румунія, Швеція, Австрія, Казахстан, Ізраїль. Таким чином, уже для 25-ти Асоціацій євросезон 2025/26 закінчено.

Настуний етап, після якого ті чи інші країни можуть залишитися за бортом єврокубків – це стиковий раунд (або 1/16-та фіналу) Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій. Жеребкування відбудеться вже сьогодні, 30 січня.