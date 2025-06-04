Нагельсманн: «Мета – виграти титул Ліги націй»

Скоро стане відомий переможець Ліги націй цього сезону

1 день тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

Футбольний світ дізнається ім'я переможця Ліги Націй цього тижня. Всі попередні володарі трофею – Португалія, Франція та Іспанія – борються за трофей, а збірна Німеччини прагне вперше завоювати його у фінальному турнірі.

«Мета – виграти титул Ліги націй. Ми хочемо виступати, досягати результатів і завойовувати титули. Це дуже важливо для нас як команди. Іспанія довела, наскільки важливий цей турнір, коли виграла його перед перемогою на Євро-2024. Коли я дивлюся на обличчя наших гравців, я бачу мотивацію і ентузіазм. Я з нетерпінням чекаю атмосфери на стадіоні», – сказав головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.

Матч Німеччини з Португалією в Мюнхені розпочнеться у вівторок о 22:00, а дві інші команди – Іспанія і Франція – зустрінуться в Штутгарті через день. Поєдинок за третє місце і фінал відбудуться в неділю, 8 червня.

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НімеччинаНовини СпортуЮліан Нагельсманнзбірна Німеччини (футбол)

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