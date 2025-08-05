Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк після матчу 1 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1) розкритикував поведінку вболівальників в Тернополі. Його слова наводить УПЛ ТБ.

Підтримка дійсно була хороша. В Тернополі давно не було великого футболу, тому це зрозуміло. Єдине, що мені трошки мені не сподобалося – що вболівальники почали вибігати. Я розумію, що вони побігли до гравців, але якщо подібне ще раз трапиться, то в Тернополі більше не буде футболу з однієї простої причини: дискваліфікують стадіон.

Навіть я там трошки втрутився, бо бачу, що людина трошки, вибачте, неадекватна – напевно, трошки випивша. Я розумію молодих хлопчиків: не кожен день приїжджає команда з гравцями збірної України, яких вони бачили по телевізору на Євро, за яких вони вболівають у єврокубках. Це все емоції, але є в цьому такий мінус, - пояснив Нагорняк.