Кудрівка – лідер чемпіонату УПЛ після стартового туру
Команда з Чернігівщини обіграла Олександрію та вийшла на перше місце завдяки кращій різниці м’ячів
близько 2 годин тому
З 1 по 4 серпня було зіграно всі матчі 1-го туру Української Прем’єр-ліги сезону 2025/26. Найбільш гучною подією стала перемога дебютанта УПЛ — ФК Кудрівка, яка на власному полі здолала Олександрію з рахунком 3:1.
Завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів саме Кудрівка стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Три очки також здобули Динамо, Шахтар, Полісся, Колос і Рух, але поступаються за додатковими показниками.
У центральному матчі туру кияни мінімально обіграли Верес, а донеччани з таким же рахунком перемогли Епіцентр. Матчі Металіст 1925 — Оболонь та Зоря — ЛНЗ завершилися нульовими нічиїми.
Всі результати 1-го туру УПЛ:
1 серпня (четвер)
Колос – Кривбас 2:1
Рух – Полтава 2:1
2 серпня (п’ятниця)
Верес – Динамо 0:1
Зоря – ЛНЗ 0:0
3 серпня (субота)
Кудрівка – Олександрія 3:1
Епіцентр – Шахтар 0:1
Карпати – Полісся 0:2
4 серпня (неділя)
Металіст 1925 – Оболонь 0:0
Нагадаємо, що за підсумками сезону 2025/26 УПЛ передбачено наступне розподілення місць у єврокубках:
1-е місце — кваліфікація Ліги чемпіонів
Кубок України (переможець) — кваліфікація Ліги Європи
2-е та 3-є місця — кваліфікація Ліги конференцій