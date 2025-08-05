З 1 по 4 серпня було зіграно всі матчі 1-го туру Української Прем’єр-ліги сезону 2025/26. Найбільш гучною подією стала перемога дебютанта УПЛ — ФК Кудрівка, яка на власному полі здолала Олександрію з рахунком 3:1.

Завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів саме Кудрівка стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Три очки також здобули Динамо, Шахтар, Полісся, Колос і Рух, але поступаються за додатковими показниками.

У центральному матчі туру кияни мінімально обіграли Верес, а донеччани з таким же рахунком перемогли Епіцентр. Матчі Металіст 1925 — Оболонь та Зоря — ЛНЗ завершилися нульовими нічиїми.

Всі результати 1-го туру УПЛ:

1 серпня (четвер)

Колос – Кривбас 2:1

Рух – Полтава 2:1

2 серпня (п’ятниця)

Верес – Динамо 0:1

Зоря – ЛНЗ 0:0

3 серпня (субота)

Кудрівка – Олександрія 3:1

Епіцентр – Шахтар 0:1

Карпати – Полісся 0:2

4 серпня (неділя)

Металіст 1925 – Оболонь 0:0

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2025/26 УПЛ передбачено наступне розподілення місць у єврокубках: