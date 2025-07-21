Нападник Бешикташа травмувався перед грою з Шахтарем
Сульшер втрачає кадри
близько 5 годин тому
Фото - Duhuliye
Нападник Бешикташа Мустафи Еркан отримав м'язову травму в останньому спарингу з Вольфсбергером (2:3), повідомляє офіційний сайт клубу.
Проведена по гарячих слідах МРТ виявила розтягнення та кровотечу у прямому м’язі стегна, що виключає появу 18-річного футболіста в матчах 2 кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Бешикташ не зможе розраховувати на низку виконавців через травми.
Еркан в сезоні 2024/25 провів 32 матчі: 3 м’ячі, 2 асисти.
Матчі «гірників» з Бешикташем заплановані на 24 і 31 липня.
«З Бешикташем у Шахтаря буде інший рівень спротиву». Експерт оцінив виступ донеччан в ЛЄ.