15 червня в рамках 2-го туру молодіжного чемпіонату Європи-2025 U-21 збірна України зустрілася з командою Фінляндії. Завдяки голам Владислава Ваната та Максима Брагару синьо-жовті здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Після фінального свистка експерти УЄФА назвали найкращого футболіста цього матчу — ним став саме Владислав Ванат, який відкрив рахунок і відіграв ключову роль у перемозі команди Мельгоси.

Після двох турів збірна України має три очки та посідає друге місце в групі D. У заключному матчі групового етапу синьо-жовті зіграють проти молодіжної збірної Нідерландів.