Сергій Разумовський

На 55-му році життя 15 листопада не стало Андрія Вікторовича Полуніна. Трагічна звістка надійшла після матчу ветеранів у Луцьку, в якому він брав участь, вже сьогодні, 16 листопада.

Полунін відомий виступами за Дніпро, ЦСКА, Кривбас і Карпати, зіграв 238 офіційних матчів і забивши 33 м'ячі на клубному рівні в Україні: 194 поєдинки в чемпіонатах (26 голів), 31 – у Кубку (6), 4 – у єврокубках. Також грав у Німеччині за Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайс. В активі футболіста дев’ять матчів за збірну України й один забитий м’яч. Пізніше він виступав за команду ветеранів національної команди до останнього дня свого життя.

Після завершення ігрової кар’єри працював тренером-селекціонером у криворізькому Кривбасі, а 2007 року став спортивним директором охтирського Нафтовика. За два роки обійняв посаду директора клубу й залишався на ній до вересня 2012-го, після чого перейшов до керівної структури київського Арсенала. У столиці затримався менше ніж на три місяці, повернувшись до Охтирки на попередню посаду, де працював до 2018 року.

Згодом долучився до Дніпра-1 як селекціонер до припинення існування клубу. З січня 2025 року обіймав посаду шеф-скаута Металіста 1925. Світла пам’ять.