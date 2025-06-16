Чинний чемпіон Італії Наполі, як і раніше, зацікавлений у трансфері 22-річного центрального півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Незважаючи на повідомлення, що з'явилися раніше в пресі про те, що неаполітанці нібито відмовилися від ідеї підписання українця і призупинили переговори з донецьким клубом, журналіст Чиро Венерато стверджує протилежне.

За його інформацією, керівництво Наполі не залишає спроб оформити перехід, оскільки Судаков їм, як і раніше, дуже подобається.

«Ситуація щодо Судакова складна. Спочатку Наполі потрібно продати Андре-Франка Замбо-Ангісса. Пропозиції щодо українця на 25 плюс п’ять у вигляді бонусів мільйонів євро недостатньо. Шахтар просить 40 й одразу. Але Наполі не здається. Пізніше вони підвищать ставки: українець їм дуже подобається», – повідомив Венерато.

Цього сезону хавбек провів за Шахтар 37 поєдинків, у яких відзначився 15 голами та шістьма асистами. Контракт Георгія розрахований до кінця 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий продати 3-х українців.