Шахтар готовий розлучитися з низкою ключових виконавців, якщо на них надійдуть гідні пропозиції. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко у своєму ютуб-каналі наголосивши, що керівництво донецького клубу усвідомлює можливі труднощі, пов'язані з лімітом на легіонерів.

Влітку команда може позбутися Миколи Матвієнка, яким серйозно цікавиться Бенфіка, а також Георгія Судакова, на якого звернув увагу італійський Наполі. Під питанням залишається і подальша доля Юхима Коноплі, адже його контракт спливає через рік, і поки що немає жодних сигналів про готовність продовжити співпрацю.

Цікаво, що всі потенційні новачки, які фігурують у трансферних чутках навколо Шахтаря, є легіонерами.

Минулого сезону Конопля провів 20 матчів у складі гірників та відзначився двома асистами. Судаков, якому 22 роки, став одним із лідерів команди: 15 голів та шість результативних передач у 37 поєдинках. 29-річний Матвієнко записав на свій рахунок три голи і три асисти у 33 матчах.

Раніше повідомлялося, що хавбек Шахтаря зацікавив Трабзонспор.