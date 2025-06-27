Чемпіон Серії А Наполі продовжив угоду з основним голкіпером Алексом Меретом.

Прес-служба неаполітанського клубу оголосила, що новий контракт із 28-річним воротарем розрахований на найближчі два роки.

За час, проведений у складі Наполі, Мерет встиг двічі здобути скудетто, а також став володарем Кубка Італії. Крім того, він входить до чемпіонів Європи у складі національної збірної Італії.

Минулого сезону під керівництвом Антоніо Конте Мерет провів 35 матчів у всіх змаганнях, пропустивши лише 25 м'ячів. При цьому 18 разів він зберіг свої ворота у недоторканності. Страж воріт представляє кольори Наполі з 2019 року.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Наполі завершив свою кар’єру.

