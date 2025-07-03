Англійський Брентфорд може розлучитися з українським півзахисником Єгором Ярмолюком вже у це трансферне вікно. За інформацією видання Lebombedivlad.it, увагу до футболіста давно виявляє скаут чинного чемпіона Італії Наполі Мауріціо Мікелі — саме він рекомендував клубу активізувати інтерес до молодого хавбека.

Неаполітанський клуб прагне випередити інших претендентів на Ярмолюка. Зазначається, що саме Наполі першим розпочав діалог як із керівництвом Брентфорда, так і з оточенням українця.

З чуток, англійська сторона розраховує отримати за гравця суму понад 20 мільйонів євро, і представники Наполі готові задовольнити ці фінансові вимоги.

Минулого сезону Брентфорд завершив чемпіонат Англії на десятому місці, набравши 56 очок. Щодо самого Ярмолюка, він провів 35 офіційних матчів за клуб, проте результативними діями в цей період не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд підписав хавбека.