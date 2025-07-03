Ярмолюк отримав нового конкурента в Брентфорді
Брентфорд посилився футболістом Фейєнорда
близько 2 годин тому
Антоні Міламбо/фото: Брентфорд
Клуб Англійської Прем’єр-ліги Брентфорд АПЛ-клуб Брентфорд офіційно оголосив про придбання центрального півзахисника Фейєнорда Антоні Міламбо.
За 20-річного футболіста клуб заплатив 18 мільйонів євро, а сам гравець підписав п'ятирічний контракт. Минулого сезону Міламбо відзначився 7 голами та 9 асистами у 43 матчах.
Хоча формально Антоні може скласти конкуренцію українцю Єгору Ярмолюку, у Брентфорді вважають, що підписали його головним чином як заміну Крістіану Нергору, який близький до переходу до Арсеналу.
Раніше повідомлялося, що Брентфорд визначився з новим головним тренером на наступний сезон.