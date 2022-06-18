Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Наступного тижня ми дізнаємося, куди перейде Ярмоленко - журналіст
Вінгер може продовжити кар'єру в MLS
08:20
Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» висловився про подальшу долю Андрія Ярмоленко, Який покинув «Вест Хем».
«Я думаю, що на наступному тижні ми дізнаємося, куди може перейти Ярмоленко. Я знаю про те, що MLS - це серйозно! Це був і є такий варіант для Ярмоленко!
Але, наскільки я розумію, сам футболіст хотів би ще залишитися в Європі, ближче до України. Тому я думаю, що він буде пріоритетно розглядати саме варіант в Європі ».
раніше Ярмоленко послав нах * й усіх любителів російського світу.