Наступного тижня ми дізнаємося, куди перейде Ярмоленко - журналіст

Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» висловився про подальшу долю Андрія Ярмоленко, Який покинув «Вест Хем».

Але, наскільки я розумію, сам футболіст хотів би ще залишитися в Європі, ближче до України. Тому я думаю, що він буде пріоритетно розглядати саме варіант в Європі ».