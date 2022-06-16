Миколенко: «Ярмоленко як вино – з роками стає сильніше і гарніше»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Нападник збірної України чітко висловився
10:05
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко після матчу з Ірландією (1:1) дав зрозуміти, що він думає про любителів «руского міра».
Колишній нападник «Вест Гема» вдягав шкарпетки з посланням «рускому воєнному кораблю»:
«Так, йдіть нах*й всі».
Чесно кажучи, й додати нічого.
Віталій Миколенко сказав, що Ярмоленко з роками стає лише кращим.