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Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»

Нападник збірної України чітко висловився
Футбол Збірна України
10:05
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко після матчу з Ірландією (1:1) дав зрозуміти, що він думає про любителів «руского міра».

Колишній нападник «Вест Гема» вдягав шкарпетки з посланням «рускому воєнному кораблю»:

«Так, йдіть нах*й всі».

Чесно кажучи, й додати нічого.

Віталій Миколенко сказав, що Ярмоленко з роками стає лише кращим.

Сергій Лук'яненко
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Андрій Ярмоленко

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