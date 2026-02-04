Сергій Разумовський

Захисник Олександрії Богдан Бутко в інтерв'ю пресслужбі клубу пояснив, чому вирішив підписати контракт із «містянами» і що стало для нього ключовим мотиватором після тривалої паузи. За словами футболіста, коли з’явився варіант з Олександрією, він одразу відчув, що це слушний момент для повернення у професійний футбол. Бутко підкреслив, що довго не вагався: пропозицію сприйняв швидко і контракт підписав без затягувань.

Гравець зазначив, що перехід до Олександрії сприймає як новий етап і для себе, і для команди. Він пояснив, що нинішнє становище клубу вимагає максимальної мобілізації, тому він бачить своє завдання в тому, щоб допомогти колективу. Також Бутко розповів про повернення до повноцінного робочого ритму: за його словами, адаптація після перерви зайняла буквально день-два і не стала для нього серйозною проблемою.

Окремо захисник зупинився на підготовці в міжсезоння. Він наголосив, що на зборах найважливішим є якісно закласти фундамент, адже те, як футболіст відпрацює цей період, напряму вплине на його виступи в чемпіонаті. Бутко також відзначив, що в команді його прийняли добре: у клубі є знайомі та друзі, які зраділи його приходу, а позитивна атмосфера в колективі допомагає швидше влитися в роботу.

Говорячи про мотивацію, Бутко прямо сказав, що найбільше його підштовхує бажання знову грати, адже він любить футбол. На весняну частину сезону він ставить перед собою практичну мету — бути корисним Олександрії в непростій ситуації та допомогти команді виконувати завдання.

Мотивує знову повернутися в футбол, тому що я люблю цю справу – це найголовніше. Звісно, мета допомогти команді – становище непросте. Богдан Бутко

Наприкінці він додав, що хотів би, аби в Олександрії його запам’ятали як позитивного гравця з характером, який здатен битися за результат і вигравати матчі.

Бутко також пояснив, чому вирішив приєднатися до кризового екссрібного призера УПЛ.