Сергій Разумовський

У львівських Карпатах може сформуватися змішаний, україно-іспанський тренерський штаб. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, навіть у разі, якщо клуб справді довірить посаду головного тренера іспанцеві Франу Фернандесу, йому, найімовірніше, допомагатиме хтось із нинішніх асистентів Владислава Лупашка. Причина такого сценарію доволі прагматична.

45-річний Фернандес, який раніше працював у Алькоркорні, Альмерії та Мурсії, зазвичай має лише одного постійного помічника. Разом з тим, частина тренерів зі штабу Лупашка пов’язана з Карпатами чинними й досить тривалими контрактами. Тому повне переформатування штабу виглядає малоймовірним.

Очікується, що принаймні кілька спеціалістів із попередньої команди точно залишаться поруч із новим головним тренером. Їхня роль – забезпечити Фернандеса повним обсягом внутрішньої інформації про команду та клубні процеси, а також допомогти швидше адаптуватися до нового контексту роботи в Україні.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Карпат Андрій Русол здійснив робочий візит до Іспанії.