Сергій Разумовський

Жирона у рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги приймала на своєму полі Хетафе і завершила матч бойовою нічиєю 1:1. Поєдинок для каталонців склався непросто: на 59-й хвилині суперник зумів реалізувати свій шанс: гостей уперед вивів нападник Луїс Васкес. Розв’язка настала вже у компенсований час. Коли здавалося, що Хетафе вивезе з Каталонії три очки, Жирона врятувалася буквально на останніх секундах зустрічі. Нічию команді приніс бразильський захисник Вітор Реїс, який встиг відзначитися вирішальним голом і приніс господарям важливий заліковий пункт.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч, відігравши всі 90 хвилин. Він завдав одного удару по воротах і виконав значний обсяг роботи з м’ячем, показавши 72% точних передач — 36 вдалих пасів із 50. За свою гру Циганков отримав оцінку 6,3.

Ще один українець у складі каталонського клубу, нападник Владислав Ванат, також розпочав поєдинок із перших хвилин і відіграв повну дистанцію. Форвард продемонстрував високу точність у передачах — 92% (11/12), один раз успішно обіграв суперника, а також завдав одного удару, який, щоправда, пройшов повз ворота. Його виступ оцінили так само, як і гру Циганкова — 6,3 бала.

Окремо варто відзначити, що голкіпер Жирони Владислав Крапивцов потрапив до заявки на матч проти Хетафе. Однак цього разу весь поєдинок провів на лаві запасних і на поле не виходив.

Огляд матчу Жирона – Хетафе.