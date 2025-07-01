Сергій Стаднюк

Захисник київського Динамо Максим Дячук може перейти до гданської Лехії. Про це повідомляє Dziennik Bałtycki.

Мова про орендну угоду на неназваний термін. У клубі підтвердили джерелу дану інформацію та додали, що чекають на рішення керівництва українського гранда.

Нещодавно українські ЗМІ повідомили, що центральний захисник київського Динамо Максим Дячук може піти до Лехії на правах оренди. Ми запитали гданський клуб про цього гравця та отримали підтвердження, що Лехія зацікавлена ​​в Дячуку та наразі чекає на рішення від Динамо. Павел Станкевич журналіст Dziennik Bałtycki

Раніше про такий варіант продовження кар’єри повідомляли в «ТаТоТаке». Також інформацію підтверджував польський журналіст Пьотр Слонка.

Дячук провів за першу команду Динамо 48 матчів. У них центрбеку вдалося відзначитися голом і двома асистами. Також гравець виступав у оренді за Олександрію, провівши п’ять ігор.