Захисник Динамо близький до переходу у європейський клуб
Футболіст буде виступати у Польщі
близько 1 години тому
Фото: ФК Динамо
Центральний захисник Динамо Максим Дячук може залишити київський клуб.
«Максим Дячук перейде у Лехію Гданськ. Між польським клубом і Динамо майже родинні зв'язки, бо одним з власників є старий адвокат братів Суркісів. Це людина, яка може отримати гравця киян, якщо на нього не розраховує Олександр Шовковський», – заявив журналіст Михайло Співковський в програмі ТаТоТаке.
У сезоні 2024/25 Дячук провів 14 матчів у всіх турнірах за Динамо і відзначився одним асистом.
Контракт Максима з київським клубом розрахований до 30 червня 2028 року.
21-річний центральний захисник оцінюється в 1,2 мільйона євро за версією Transfermarkt.