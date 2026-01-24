Захисник тернопільської Ниви Василь Буртник повідомив, як дізнався про те, що Динамо на нього більше не розраховує, та чому не залишився на рівні УПЛ, а повернувся до Першої ліги.

Повідомили з клубу. Я і сам розумів, що цей крок повинен відбутись. Були можливості продовжити карʼєру в УПЛ, проте через правила ФІФА в цьому сезоні мене не можна заявити за іншу команду. Отже, оскільки я належу Ниві, то повертаюсь до них.

Оцінюю проведений час у Динамо як дуже цінний досвід, який я зміг отримати перебуваючи в одній команді з такими майстерними та досвідченими футболістами. Багато зміг взяти для себе від них. Головний урок – нічого недосяжного не буває, – сказав Буртник в інтерв'ю Tribuna.com.