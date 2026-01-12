Динамо офіційно припинило співпрацю з українським захисником
Футболіст отримав статус вільного агента
Співпраця Динамо з центральним захисником Василем Буртником добігла кінця.
Нагадаємо, що Буртник приєднався до київського клубу у вересні 2025 року в рамках орендної угоди з тернопільською Нивою. В офіційних матчах участі не брав.
«ФК Динамо (Київ) дякує Василю за час, проведений у нашому клубі, та бажає успіхів у подальших етапах кар’єри», – повідомляє пресслужба біло-синіх.
Наразі Динамо займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 26 очок.
