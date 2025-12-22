Сергій Разумовський

Українська Прем’єр-Ліга за усталеною традицією проводить щомісячне голосування, щоб визначити найкращих тренера та футболіста в УПЛ. Визначення переможців відбувається у два кроки й поєднує думки фахівців та вболівальників.

На першому етапі коментатори й експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ після кожного туру підбивають підсумки: обирають найкращого тренера, найкращого гравця та формують символічну збірну. У листопаді та грудні було зіграно шість турів, за результатами яких до фінального переліку потрапили чотири тренери та вісім футболістів – кандидати на відзнаки Найкращий тренер листопада-грудня і Найкращий гравець листопада-грудня.

Другий етап – безпосереднє голосування, яке у сезоні-2025/26, як і раніше, проходить окремо у двох категоріях: онлайн-опитування серед уболівальників та окреме голосування серед коментаторів, експертів УПЛ ТБ і представників медіа. У кожному з опитувань кандидати отримують бали, які перераховують у відсотки, після чого підсумовують обидві версії – фанатську та експертну.

За підсумками об’єднаного рейтингу найкращим гравцем листопада-грудня української Прем’єр-Ліги став вінгер Полісся Олексій Гуцуляк. Саме вболівальники віддали йому найбільшу частку голосів – 32,2%, тоді як у голосуванні експертів він посів друге місце з показником 17,3%. У сумі це принесло Гуцуляку 49,5% і перше місце загального заліку.

Водночас у суто експертному опитуванні найвищий результат показав нападник Руху Бабукар Фаал – 21,2%. Однак підтримка фанатів була значно скромнішою: у голосуванні вболівальників гамбійський форвард отримав 9,7%, через що в підсумковому заліку поступився Гуцуляку.

У тренерському голосуванні впевнену перемогу здобув головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов – і зробив це вже вдруге поспіль. Його підтримка виявилася майже одностайною: вболівальники віддали Пономарьову рівно 50% голосів, а експерти оцінили роботу наставника лише трохи нижче – у 49,3%. У сумі це сформувало підсумкові 99,3%, що забезпечило керманичу ЛНЗ перше місце з величезним відривом.

Далі в рейтингах розклад був іншим залежно від аудиторії. Серед уболівальників другим став Руслан Ротань із Полісся, тоді як експерти віддали другу позицію Руслану Костишину, який очолює Колос.

Нагадаємо, ЛНЗ пішов у відпустку «зимовим чемпіоном» Прем'єр-ліги.