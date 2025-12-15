Михайло Цирук

Зимова частина УПЛ 2025/26 - все. Останній тур перед паузою в чемпіонаті особливих несподіванок не подарував, проте загалом, станом на зараз, поточний розіграш національної першості складається досить цікаво.

Зимовий чемпіон – не Динамо чи Шахтар, динамівці взагалі за межами топ-3, а віцечемпіон – у зоні прямого вильоту. Пропонуємо пригадати, яким був останній тур Премʼєр-ліги у цьому календарному році, а також підбити проміжні підсумки сезону для кожної з команд.

Олександрія - Кудрівка 1:1

Кошмарну для себе першу частину сезону не змогла завершити на мажорній ноті Олександрія. Хоча передумови для цього були: домашню зустріч з новачком еліти Кудрівкою можна й потрібно було вигравати.

Господарі вийшли вперед вже на першій хвилині завдяки голу Жоти з передачі Огаркова, однак втримати переможний результат до кінця зустрічі не вдалося. На 62 хвилині Кудрівка заробила пенальті, яке реалізував Сторчоус та встановив остаточний результат матчу.

Таким чином обидві команди завершили першу частину сезону в небезпечній зоні: Кудрівка – у перехідних матчах, і наразі посідає 13 місце, а Олександрія взагалі передостання, і з такими темпами серйозно ризикує вилетіти напряму.

Оболонь - Металіст 1925 1:3

На мінорній ноті завершився рік і для столичної Оболоні, та й загалом друга чверть цього чемпіонату вийшла для пивоварів мінорною. Підопічні Олександра Антоненка видали досить яскравий, непритаманний для себе останніх років старт сезону, проте далі результати почали поступово погіршуватися, і на зимову перерву кияни в підсумку пішли на 12 позиції.

Що ж до матчу проти Металіста 1925, то він розпочався для пивоварів дуже непогано. На 34 хвилині Устименко відкрив рахунок у зустрічі, і на перерву в статусі лідера пішли саме господарі. Проте по перерві команда Младена Бартуловича перевернула все з ніг на голову. Спочатку точним ударом відзначився Чурко, а за 4 хвилини Ітодо вивів свою команду вперед. А крапку у поєдинку в компенсований час поставив Мба.

Загалом перша частина сезону склалася для харківʼян досить непогано. Наразі відстань від зони єврокубків становить 6 очок, а якщо ще й вдасться дограти перерваний матч проти Вереса, чого б дуже хотілося, ця кількість може стати ще меншою.

Кривбас - Колос 1:1

Втратив очки, а разом з ними, у підсумку, й четверту сходинку таблиці, і криворізький Кривбас. На завершення року на команду ван Леувена чекав непростий домашній матч з Колосом, у якому господарям вдалося швидко відкрити рахунок завдяки реалізованому пенальті Твердохліба. Проте на початку другого тайму Колос відповів влучним ударом Краснічі, встановивши підсумкову нічию.

Загалом же обидві команди можуть бути задоволеними першим колом у своєму виконанні. Власне, 5 та 6 позиції в турнірці та можливість продовжувати боротьбу за єврокубки навесні говорять самі за себе.

ЛНЗ - Зоря 2:0

Черкаський ЛНЗ – безапеляційно найкраща команда осінньо-зимової частини чемпіонату, і турнірна таблиця це підтверджує. Команда Віталія Пономарьова навчилася головному, що потрібно для боротьби за найвищі місця - брати очки там, де це обовʼязково, а перемоги над Шахтарем (4:1) та Динамо (1:0) - це вже так, приємні бонуси.

Дуже хочеться, аби у другій частині сезону цей колектив не скидав обертів: для інтриги в боротьбі за золото це буде дуже важливо. Гадаю, що в цій бороьтбі, якщо вона буде, всі, окрім фанів Шахтаря, будуть на боці черкаського колективу, подібного до того, як минулого сезону вся країна захоплювалася казкою Олександрії.

У цьому контексті шкода, що ЛНЗ продав у Шахтар свого лідера та головну зірку Проспера Оба, хоча засуджувати за це клуб, звісно, не можна: от запропонують вам 4,5 млн, тоді й скажете, чи готові ви від них відмовитися.

Останній матч року проти Зорі вийшов дуже спокійним: черкасці забили по голу в кожному таймі зусиллями Яшарі та Муравського - та й пішли собі у відпустку у статусі зимового чемпіона.

Говорити щось про луганську Зорю за підсумками кола важко, бо вона, вже котрий рік, продовжує бути середняком, що грає під гаслом “не вилетіли - і слава Богу”. Хоча певний прогрес у грі під керівництвом Віктора Скрипника відзначати все ж варто.

Полісся - Карпати 3:2

Нарешті житомирське Полісся проводить сезон так, як і належить команді з такими можливостями та амбіціями. Третє місце та відрив у 4 бали від четвертого – хороший підсумок кола, хоча той факт, що головний переслідувач – київське Динамо дещо ускладнює життя.

В останньому матчі року з Карпатами вовки вирішили все ще до стартових хвилин другого тайму. До перерви голами відзначилися Гайдучик і Гуцуляк, одразу після – Брагару. Далі була спроба Карпат здійснити суперкамбек, але вона провалилася: відіграти вдалося тільки два з трьох мʼячів завдяки точним ударам Бабенка та Краснопіра.

Провалився не лише камбек, а й загалом Карпати в першій половині сезону. 9 місце в таблиці та фактична капітуляція в боротьбі за єврокубки - точно не те, чого прагнули у львівському клубі після дуже пристойної минулої кампанії.

Полтава - Рух 1:2

Справжній прорив року перед зимовою паузою здійснив львівський Рух. До 13 туру підопічні Івана Федика мали в активі лише дві перемоги, а потім раз – і виграли чотири гри поспіль. Останню перемогу в році львівʼяни здобули над Полтавою, і далася вона досить непросто.

На 31 хвилині рахунок в матчі відкрив Фал, та на старті другого тайму Місюра відновив паритет. Але останнє слово, з рештою, залишилося за Рухом: Фал оформив дубль підняв свою команду до топ-10 турнірної таблиці, а от Полтава, як і раніше, остання.

Динамо - Верес 3:0

На мажорній ноті завершило першу частину цього складного сезону київське Динамо. Матч з Вересом став першою грою після розгрому Зрінськи, де біло-сині перемогли впевнено та контролювали на полі все з першої до останньої хвилини. Забили три, зусиллями Пономаренка, Тіаре та Ярмоленка, а могли ще більше.

Таким чином кияни пішли на зимову паузу в УПЛ на 4 місці, і в контексті боротьби за топ-3 та єврокубки все не так вже й погано – до Полісся лише 4 очки, а до лідерів, ЛНЗ та Шахтаря, аж 9, і це, відверто кажучи, вже виглядає як вирок.

Головна інтрига навколо Динамо зараз - хто тренуватиме киян у другій частині сезону, і варіанти поки два: Ігор Костюк, або не Ігор Костюк. А от Верес за підсумками кола дуже близький до того, аби провести другу частину сезону у запеклій боротьбі за виживання.

Шахтар - Епіцентр 5:0

Не зумів створити проблеми Шахтарю, як це було в першому колі, Епіцентр. Усе завершилося розгромом 5:0, а голи у ворота новачка еліти забивали Педріньйо, Невертон, Еліас та двічі Мейреліш. Загалом Шахтар провів першу частину чемпіонату задовільно, але не більше, ніж задовільно.

Видно, що під керівництвом Арди Турана гірники продовжують шукати себе та шляхи перемагати впевнено не лише аутсайдерів, а й безпосередніх конкурентів. Лише одна перемога над суперником з топ-5 – дзвіночок, що наразі у Шахтарі далеко не все ідеально.

До Епіцентру ж, як до абсолютного дебютанта, вимоги невеликі, а головне завдання - не вилетіти за будь-яку ціну. Поки команда у зоні стиків – на 14 місці, і такий варіант для неї буде точно не найгіршим.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ