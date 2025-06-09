Найкращий бомбардир УПЛ зацікавив чотири клуби АПЛ

Нападник київського Динамо та молодіжної збірної України Владислав Ванат може змінити клубну прописку у майбутнє літнє трансферне вікно.

За інформацією від ТаТоТаке, інтерес до 23-річного форварда виявляють кілька представників Англійської Прем'єр-ліги – серед них Лідс, Евертон та Фулхем. Проте найактивніше за гравця бореться Сандерленд.

Передбачається, що Ванат може залишити Динамо одразу після завершення молодіжного чемпіонату Європи, де він захищає кольори української збірної.

Київський клуб не проти розставання з нападником, але розраховує виручити за трансфер не менше 20 мільйонів євро – саме таку суму вказано у контракті футболіста як відступні.

Цього сезону Ванат відіграв 45 зустрічей у всіх змаганнях, забивши 21 м'яч і зробивши дев'ять результативних передач.

Раніше Ванат став найкращим гравцем УПЛ сезону 2024/25.