Сергій Разумовський

Динамо не перебуває в переговорному процесі з Ягеллонією щодо можливого переходу центрального нападника Афіміку Пулулу. Про це інформує Dynamo.kiev.ua, спростовуючи повідомлення польського TVP Sport, де йшлося про нібито активні та інтенсивні перемовини киян стосовно підписання 26-річного форварда з ДР Конго.

За даними джерела, інформація про зацікавленість Динамо в цьому трансфері не відповідає дійсності, а сам футболіст уже не вперше фігурує в контексті можливого переходу до київського клубу. Зазначається, що Пулулу тричі пропонували Динамо – зокрема минулого літа та попередньої зими, однак і тоді, і нині в клубі не проявили реального інтересу до його підписання.

Пулулу приєднався до Ягеллонії влітку 2023 року на правах вільного агента. Чинна угода нападника з польським клубом діє до червня 2026 року, тож у разі потенційного трансферу мова могла б йти лише про повноцінний викуп контракту, а не про безкоштовний перехід.

При цьому спортивні показники форварда привертають увагу на європейському рівні. У сезоні 2024/25 Пулулу став найкращим бомбардиром Ліги конференцій, забивши 8 м’ячів, потрапив до символічної збірної турніру, а Ягеллонія дісталася чвертьфіналу змагань. У нинішньому сезоні результативність гравця також залишається високою: на клубному рівні він уже має 13 голів і 2 асисти у 29 матчах.

Раніше український захисник сказав усе, що думає про 0 матчів у складі Динамо.