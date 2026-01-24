Захисник тернопільської Ниви Василь Буртник підбив підсумки свого перебування в оренді у Динамо та висловився щодо 0 матчів у футболці клубу.

Хороші враження від Шовковського. Було цікаво попрацювати під керівництвом Олександра Володимировича. У Динамо найбільше вразили клубна база і тренувальні поля. Там створені всі умови для того, щоб прогресувати та виступати на високому рівні.

Звичайно, у мене були найвищі очікування. А головна ціль – дебютувати та закріпитись в складі. Також хотілося довести всім молодим українським футболістам з нижчих ліг на власному прикладі, що це можливо.

0 матчів за Динамо? Ні, не шкодую. Я завжди притримуюсь такої точки зору, що якщо це відбулось, значить так повинно було бути. Час назад не повернеш. Якщо не зіграв, значить недостатньо працював на тренуваннях, був слабшим за тих, хто отримував ігровий час, – заявив Буртник в інтерв'ю Tribuna.com.