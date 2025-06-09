Найкращий гравець фіналу чотирьох Ліги націй заявив, що нейтралізував Ямаля
Переможець Ліги чемпіонів без зайвої скромності прокоментував друге золото у турнірах УЄФА за дев'ять днів
близько 4 годин тому
Захисник збірної Португалії Нуну Мендеш після перемоги у фіналі Ліги націй проти Іспанії (2:2; 5:3 – пен.) висловився щодо звання найкращого гравця фіналу чотирьох та голів Кріштіану Роналду в обох матчах. Слова футболіста ПСЖ передає пресслужба УЄФА.
Це було чергове протистояння, схоже на багато інших в сезоні. Переді мною стояли технічні гравці, але сьогодні я нейтралізував Ямаля й допоміг команді здобути трофей.
Все залежить від стабільності. У мене було чимало хороших матчів, і це результат роботи для клубу та збірної. Головне – гарна форма без травм. Це ключове.
Ми дуже раді за Роналду – ще один титул. Він допомагає нам і на полі, і поза ним, даючи багато порад. У нього правильне ставлення та менталітет переможця, що робить його прикладом для молоді у збірній.
Усі перипетії навколо фіналу Ліги націй, аналіз і огляд матчу – на сторінці події Португалія – Іспанія на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес.
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