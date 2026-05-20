Найрезультативніший гравець УПЛ привернув увагу Шахтаря
Мендоса може залишити Кривбас
близько 1 години тому
Глейкер Мендоса / Фото: ФК Кривбас
Півзахисник Кривбаса Глейкер Мендоса близький до переходу в Шахтар, повідомляє «ТаТоТаке».
Чемпіон України готовий скористатись прописаною клаусулою в контракті гравця збірної Венесуели в 3 мільйони євро.
Також Мендосу моніторять клуби з Чехії і Греції, а в УПЛ, крім Шахтаря, решта команд з топ-5.
Цього сезону Мендоса провів в футболці Кривбаса 28 матчів: 11 голів, 12 асистів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05