Кубок України. Фінал. Чернігів – Динамо. Відеотрансляція
Початок – о 18.00
Сьогодні, 20 травня, відбудеться фінал Кубка України Чернігів – Динамо.
Матч пройде у Львові на Арена Львів.
Головним арбітром зустрічі буде Олександр Шандор.
Пряма трансляція – УПЛ ТБ. Початок – о 18.00.
Чернігів вперше в своїй історії зіграє в фіналі Кубка України. Для Динамо це буде 20-й фінал турніру, на рахунку киян 13 перемог.
У півфіналі Чернігів обіграв Металіст 1925 (0:0, 6:5 по пенальті), а Динамо – Буковину (3:0).
Нагадаємо, майбутній фінал Кубка України розділив симпатії родини Ярмоленка.
