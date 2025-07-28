Павло Василенко

У бельгійського футболіста Маттіаса Веррета помер однорічний син Елліот. Італійський клуб Барі, за який виступає 27-річний півзахисник, негайно скасував тренувальний збір.

За даними Sky Sports Italy, причина смерті наразі невідома.

Веррет знаходився в Італії на тренувальному зборі з товаришами по команді Барі і якнайшвидше вирушив до Бельгії, щоб бути з дружиною та трирічною дочкою. Після скасування зборів Барі опублікував заяву на своєму сайті, де висловив глибоке потрясіння від того, що сталося.

«Ми втратили дар мови, коли змушені повідомити цю новину, яка потрясла всіх нас. Президент клубу Луїджі Де Лаурентіс, тренери, вся команда, керівництво та червоно-білі підтримують Маттіаса Веррета та його родину в один із найстрашніших моментів, які може пережити батько та людина: раптову втрату дитини», – відреагував клуб.

Барі просить підтримки футболісту та його близьким. Соціальні мережі переповнені повідомленнями зі словами підтримки від Веррета та його дружини. Багато інших італійських футбольних клубів також висловили свою скорботу.

Щоби висловити свою підтримку, вони поділилися фотографією після народження сина. Тоді Веррет ще грав за голландський клуб Віллем II.

У підлітковому віці Веррет пройшов шлях від молодіжної академії ПСВ до основного складу. Проте за основну команду він зіграв лише три матчі: один в Ередивізі та два в Кубку Нідерландів. Потім він грав за бельгійський Ваасланд-Беверен та датський Колдінг, а потім повернувся до Нідерландів та приєднався до ФК Ейндховен.