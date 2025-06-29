Найзірковіший футболіст Інгульця продовжить виступати в УПЛ
Деталі угоди не повідомляються
44 хвилини тому
Олексій Паламарчук / Фото - ФК Інгулець
ЛНЗ оголосив про перехід капітана Інгульця Олексія Паламарчука. інформує клубна пресслужба.
33-річний рекордсмен УПЛ за кількістю відбитих пенальті (6) покликаний замінити першого номера ЛНЗ Євгенія Кучеренка, який перебрався до шотландського Данді Юнайтед.
Досвідчений воротар виступав за Інгулець в період з 2022 по 2025 рік: 76 матчів, 76 пропущених, 30 кліншитів.
Паламарчук минулого сезону в 29 матчах за Інгулець пропустив 42 м'ячі і дев'ять разів зіграв на «нуль».
У сезоні 2024/25 ЛНЗ набрав 31 заліковий бал та фінішував на 12-му місці у турнірній таблиці УПЛ.
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