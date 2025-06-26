25-річний український воротар Євген Кучеренко офіційно перейшов до шотландського клубу Данді Юнайтед.

Про підписання контракту повідомила пресслужба клубу у соціальних мережах. Угода розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Кучеренко залишив черкаський ЛНЗ, у складі якого виступав з 2024 року. У сезоні 2024/25 він провів 29 матчів у всіх турнірах, пропустив 37 м’ячів та вісім разів залишав свої ворота «сухими».

За підсумками минулого сезону Данді Юнайтед посів четверте місце в чемпіонаті Шотландії та здобув путівку до Ліги конференцій, де розпочне виступи з другого кваліфікаційного раунду.