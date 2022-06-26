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Названа сума, яку «Баварія» хоче за Левандовськи

«Барселона» зробила ще одну пропозицію по поляку
Футбол Бундесліга
21:19
Названа сума, яку «Баварія» хоче за Левандовськи
Роберт Левандовськи / Фото - Sport.tvp.pl

Нападаючий «Баварії» Роберт Левандовськи ближче до «Барселони», ніж декілька тижнів тому. Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Флоріан Платтенбург.

За інформацією джерела, переговори з приводу трансферу все ще тривають. Мюнхенці хочуть за поляка мінімум 60 мільйонів євро.

Зазначається, що каталонці знову зробили пропозицію по форварду. Але конкретних цифр джерело не називає.

Раніше «Баварія» відхилила два запити по Левандовськи від «Барселони».

Сергій Стаднюк
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія Барселона (футбол)

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