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«Баварія» знову відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовскі

Мюнхенський клуб хоче за свою зірку ще більше грошей
Футбол Футбол в Європі
08:44
«Баварія» знову відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовскі

«Баварія» відхилила чергову пропозицію «Барселони» по Роберту Левандовскі, Повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, німецький клуб хоче за свого форварда 40 мільйонів євро, в той час як «Барселона» пропонує лише 35 мільйонів.

Відзначимо, що контракт Левандовскі з «Баварією» дійсний до літа 2023 - го року.

Зовсім недавно 33 - річний поляк заявляв, що його історія з «Баварією» завершена. Однак, в клубі запевняють, що чекають Левандовскі на першій передсезонної тренуванні.

Петро Приходько
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія Барселона (футбол)

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