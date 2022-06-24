«Баварія» знову відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовскі

Мюнхенський клуб хоче за свою зірку ще більше грошей

«Баварія» відхилила чергову пропозицію «Барселони» по Роберту Левандовскі, Повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, німецький клуб хоче за свого форварда 40 мільйонів євро, в той час як «Барселона» пропонує лише 35 мільйонів.

Відзначимо, що контракт Левандовскі з «Баварією» дійсний до літа 2023 - го року.

Зовсім недавно 33 - річний поляк заявляв, що його історія з «Баварією» завершена. Однак, в клубі запевняють, що чекають Левандовскі на першій передсезонної тренуванні.