«Баварія» знову відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовскі

Мисливці на гігантських лобстерів
30 червня 16:05
«Баварія» відхилила чергову пропозицію «Барселони» по Роберту Левандовскі, Повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, німецький клуб хоче за свого форварда 40 мільйонів євро, в той час як «Барселона» пропонує лише 35 мільйонів.
Відзначимо, що контракт Левандовскі з «Баварією» дійсний до літа 2023 - го року.
Зовсім недавно 33 - річний поляк заявляв, що його історія з «Баварією» завершена. Однак, в клубі запевняють, що чекають Левандовскі на першій передсезонної тренуванні.
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