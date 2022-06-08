Названа точна дата старту нового сезону УПЛ

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт висловився про прийдешні плани ровенского клубу.

Вісім футболістів, думаю, залишаться у нас. Лише дві людини у нас під питанням - залишаться вони в Вересі чи ні. Протягом тижня це питання ми постараємося вирішити.

Що стосується нового футбольного чемпіонату, то він, за моїми даними, повинен стартувати 20 серпня. Півтора місяці на підготовку має вистачити нам. Перший збір пройде 10 днів, і він буде направлений на відновлення фізичних кондицій. Другий і третій збір будуть ігровими. Товариські матчі ми хочемо проводити у Львові та Києві ».