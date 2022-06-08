Шевчук: «Вже цієї осені «Верес» буде грати в мирному Рівному»
Названа точна дата старту нового сезону УПЛ
Про це повідомив один з тренерів
Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт висловився про прийдешні плани ровенского клубу.
«Спільно з керівництвом нашого клубу ми вирішили зібрати хлопців 4 липня. Ми проведемо три збору в Рівне. Запланували провести шість контрольних матчів. Найближчим часом у 13 наших гравців закінчуються контракти з Вересом. Ми спілкуємося з футболістами і сподіваємося з більшістю з них пролонгувати угоди.
Вісім футболістів, думаю, залишаться у нас. Лише дві людини у нас під питанням - залишаться вони в Вересі чи ні. Протягом тижня це питання ми постараємося вирішити.
Що стосується нового футбольного чемпіонату, то він, за моїми даними, повинен стартувати 20 серпня. Півтора місяці на підготовку має вистачити нам. Перший збір пройде 10 днів, і він буде направлений на відновлення фізичних кондицій. Другий і третій збір будуть ігровими. Товариські матчі ми хочемо проводити у Львові та Києві ».
Поки невідомо, чи почнеться новий сезон УПЛ в Україні.
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