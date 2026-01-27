Футбольний журналіст і коментатор Ігор Циганик повідомив, які завдання керівництво київського Динамо поставило перед Ігорем Костюком та його тренерським штабом на весняну частину сезону. За його словами, клуб робить ставку не на термінові трансфери чи масштабні зміни в складі, а на використання власних резервів: розвиток внутрішнього потенціалу команди та поступову інтеграцію молодих футболістів у дорослий футбол.

Зараз завдання Костюка та його тренерського штабу полягає в тому, щоб адаптувати тих футболістів, яких вони добре знають, до дорослого футболу. Це дуже непростий момент, але зараз – це головне завдання, яке поставив президент клубу на весняну частину чемпіонату. Потрібно інтегрувати гравців, які дуже непогано виступали в U-19 і почали непогано виступати за Костюка.

Це Пономаренко, Редушко, а ще є Осипенко, Захарченко та Коробов. Є футболісти, які можуть вклинитися до основного складу. Має бути нормальна та об'єктивна конкуренція. Хоча все розумію, що лідерами однаково залишаються футболісти, які зараз є ветеранами команди. Це Буяльський, Ярмоленко, Шапаренко, Пiхальонок. І зараз ця конкуренція має сформувати той колектив, який наступного сезону боротиметься за чемпіонство.