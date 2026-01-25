Півзахисник Микола Шапаренко продовжив контракт з Динамо на п’ять років. Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У динамівській футболці 27-річний хавбек зіграв 230 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 41 результативну передачу. За час виступів у складі киян він встиг стати дворазовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка України та дворазовим володарем Суперкубка України.

У складі національної збірної України Шапаренко провів 48 матчів.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував підписання нового контракту футболіста з київським клубом.

«Перш за все, це означає, що Микола – це людина, яка хоче грати у футбол, хоче грати в Динамо. Були різні чутки, що він не хоче підписувати контракт, що він хоче піти вільним агентом. Це не про Шапаренка. Він порядна людина, і ми з ним вирішили все за десять хвилин. Я вітав його з новорічними святами, і ми розмовляли, і в нього не було жодних проблем.

Потрібно мати сміливість у такий непростий час продовжити контракт із Динамо на п’ять років. У Миколи за сім місяців закінчувався контракт. Ми всі розуміємо, що він міг обрати інший шлях, але Динамо для нього не порожній звук.

У свій час ми його взяли, коли йому було 16 років. Пам’ятаю, як Микола Петрович Павлов зателефонував мені і сказав: «Візьми цього хлопця. Якщо він буде працювати, то це буде дуже хороший футболіст». Звісно, я жартував, коли були ці розмови, що Коля коштує 300 млн, але він дуже важливий футболіст для київського Динамо.

Я йому пообіцяв, що якщо буде гарна пропозиція для нього та для клубу, то ми нікого не триматимемо. Приклад – Забарний, Миколенко, Ванат.

На сьогодні я дуже задоволений тим, що він прийняв правильне рішення. Він нам потрібен, він нам дуже допоможе і в чемпіонаті, і в Кубку, і, сподіваюся, що ми будемо в наступному сезоні теж грати в єврокубках».