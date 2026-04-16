Сергій Разумовський

Колишній футболіст Волині Роман Степанов, який є батьком нападника Утрехта Артема Степанова, поділився важкими спогадами про перші дні повномасштабної війни та вимушений виїзд з України. Його слова передає пресслужба нідерландського клубу.

Через війну нам довелося переїхати до Німеччини. Того дня ми були в Києві, на тренувальній базі. Все почалося о четвертій ранку. Вибухи. Ми швидко зібрали речі, не розуміючи, що відбувається. Було дуже страшно, панувала паніка. Ми намагалися виїхати з Києва, але це тривало дуже довго. Я забрав Артема та ще трьох хлопців із нашого міста. Було дуже страшно. Я волів би про це не згадувати. Роман Степанов батько футболіста Артема Степанова, колишній гравець Волині

Своєю чергою Артем Степанов коротко підтвердив, наскільки складною була ситуація в Україні в той період. За його словами, залишатися на Батьківщині було важко не лише з точки зору футболу, а й для звичайного життя загалом.

Там було важко залишатися. Як для футболу, так і для самого життя. Артем Степанов

