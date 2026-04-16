Названо чітку причину. Відомо, чому форвард збірної України залишив Батьківщину
Зараз футболіст леверкузенського Баєра виступає в Ередивізі на правах оренди
близько 1 години тому
Колишній футболіст Волині Роман Степанов, який є батьком нападника Утрехта Артема Степанова, поділився важкими спогадами про перші дні повномасштабної війни та вимушений виїзд з України. Його слова передає пресслужба нідерландського клубу.
Через війну нам довелося переїхати до Німеччини. Того дня ми були в Києві, на тренувальній базі. Все почалося о четвертій ранку. Вибухи. Ми швидко зібрали речі, не розуміючи, що відбувається.
Було дуже страшно, панувала паніка. Ми намагалися виїхати з Києва, але це тривало дуже довго. Я забрав Артема та ще трьох хлопців із нашого міста. Було дуже страшно. Я волів би про це не згадувати.
Своєю чергою Артем Степанов коротко підтвердив, наскільки складною була ситуація в Україні в той період. За його словами, залишатися на Батьківщині було важко не лише з точки зору футболу, а й для звичайного життя загалом.
Там було важко залишатися. Як для футболу, так і для самого життя.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04