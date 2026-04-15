Головний тренер Шахтаря Арда Туран поспілкувався з пресою напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар. Слова наводить пресслужба гірників.

Наставник підкреслив, що попри насичений графік, команда ментально готова до боротьби за вихід у півфінал.

Ми втомлені, але завтра такими не будемо. Ми відпочинемо. І якщо маємо на меті вийти до півфіналу Ліги конференцій, то мусимо зробити все для цього. Те, що ми втомлені, не повинно бути виправданням.

Президенти клубів мають свої бажання, але тренери хочуть вигравати все. Авжеж, якщо ми виграємо європейський трофей, президент буде щасливий. Дуже хочемо поїхати до Лейпцига – ми справді цього прагнемо. Знаємо, що нам потрібно 4,5 бала для повернення до Ліги чемпіонів без кваліфікації. Це буде велике досягнення і для нас, і для країни.