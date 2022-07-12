Названо клуб МЛС, який цікавився Буяльським

Лідера «Динамо» не відпустив Суркіс

Віталій Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський міг опинитися в «Інтер Маямі». Президент киян Ігор Суркіс не захотів відпускати гравця безкоштовно. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

Буяльський був у дуже серйозному переговорному процесі з «Інтер Маямі», з Філом Невіллом. Там теж була конкретна пропозиція. Але вони хотіли отримати його безкоштовно. На цей трансфер поставив бан Ігор Суркіс.

Раніше легіонер «Динамо» повідомив, що клуб веде переговори про його перехід.