Захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний може невдовзі змінити команду.

Як повідомляє «Динамо Київ Inside», після зриву потенційного переходу до ПСЖ з'явився інший серйозний кандидат на трансфер українця. Єдиним клубом, готовим уже зараз викласти 70 мільйонів євро, які запитують Борнмутом, є Ньюкасл. Головний тренер Едді Хау та керівництво «сорок» налаштовані рішуче і прагнуть отримати Іллю не менше, ніж французький гранд.

Минулого сезону Ньюкасл зайняв п'яту сходинку в Прем'єр-лізі, забезпечивши собі участь у Лізі чемпіонів. Щодо самого Забарного, то він провів 39 матчів за Борнмут у сезоні 2024/25 і відзначився однією результативною передачею.

Угода Іллі з нинішнім клубом розрахована до літа 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 42 мільйони євро.

Раніше стало відомо, чому Забарний досі не став футболістом ПСЖ.