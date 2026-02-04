Сергій Разумовський

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген, який виступає за Жирону на правах оренди, перенесе оперативне втручання в п’ятницю, 6 лютого, про це повідомляє пресслужба клубу. Після операції лікарі зможуть точніше визначити терміни відновлення та повернення воротаря до тренувань і матчів.

Травму 33-річний німець отримав у поєдинку 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Реал Ов’єдо. Під час гри тер Стеґен зазнав ушкодження підколінного сухожилля лівої ноги. Саме характер цього пошкодження й став причиною рішення про хірургічне лікування.

Варто зазначити, що тер Штеген приєднався до Жирони зовсім нещодавно — 21 січня, коли клуб оформив його оренду. Однак уже 2 лютого з’явилася інформація про серйознішу проблему: розрив м’язів задньої поверхні стегна з імовірним ураженням сухожиль. Остаточний прогноз щодо тривалості паузи стане відомий після проведення операції та подальшого медичного обстеження.

Раніше повідомлялося, що Жирона вірить в українця Владислава Крапивцова, тому не підпише нового кіпера замість тер Штегена.