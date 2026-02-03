Іспанська Жирона відмовилася від підписання нового голкіпера, незважаючи на травму орендованого у Барселони Марка-Андре тер Штегена, повідомляє AS.

Каталонський клуб вирішив не посилювати позицію воротаря, повністю довіряючи Пауло Гассанізі та Владиславу Крапивцову, який виконує роль другого номера.

«Трансферне вікно для Жирони зачинене. Незважаючи на те, що клуб мав час зробити ще декілька придбань, він не робитиме жодних дій.

Спортивний директор Жирони вирішив не вносити подальших змін до складу. Травма Тер Штегена не змінила планів команди, яка покладатиметься на Гассанігу та Крапивцова, щоб дограти нинішній сезон», – повідомили в Іспанії.