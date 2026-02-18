Сергій Разумовський

Старт чемпіонату України з футболу у сезоні-2026/27 може бути призначений як на двадцяті числа липня, так і на кінець першої декади серпня. Такий можливий розклад був озвучений у матеріалі джерела «ТаТоТаке».

Точна дата початку нового футбольного сезону залежатиме насамперед від участі національної збірної України у фінальній стадії чемпіонату світу, а також від результатів подальших консультацій. Зазначене питання було одним із пунктів порядку денного під час загальних зборів клубів Української Прем’єр-ліги, які відбулися 18 лютого у столичному готелі Русь.

Остаточне рішення щодо календаря проведення матчів наступного сезону планується винести на розгляд і погодити лише після завершення поточного футбольного року, коли буде враховано всі важливі організаційні аспекти та міжнародні змагання за участі українських команд.

Також повідомлялося, що два клуби УПЛ запропонували цікаве рішення щодо арбітражу.