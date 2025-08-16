Названо офіційну причину, з якої Попов пропустив матч проти Епіцентра
У попередній грі основного захисника Динамо було замінено
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський в ефірі УПЛ ТБ після розгромної перемоги у матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (4:1) розкрив кадрову ситуацію в команді та пояснив відсутність захисника Дениса Попова.
Знаєте, в нас команда, у якій на сьогоднішній момент 29 гравців, на жаль, є травмовані. Але це основна команда. А є стартовий склад на гру, який визначається за певних обставин. І ми даємо можливість кожному гравцю проявити себе. Тому сьогодні ми поставили такий самий склад.
Щодо Попова, то ми його замінили в матчі з Пафосом. Після консультації з лікарями ми його вирішили потримати для того, щоб він був готовий до наступного матчу.
